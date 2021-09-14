ضبط 4108 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 4108 مخالفات مرورية متنوعة، كالتالي:

1762 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

112 مخالفة السير بدون تراخيص.

10 مخالفات لدراجات نارية.

24 مخالفة موقف عشوائي.

19 مخالفة لشروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.