مسرحية «نجوم الظهر» ترفع لافتة كامل العدد لمدة شهر

شهدت مسرحية «نجوم الظهر» للنجم محمد صبحي، إقبالا جماهيريا كبيرا منذ بداية عرضها أوائل شهر أكتوبر الجاري، ورفع شباك التذاكر لافتة «كامل العدد» لمدة شهر كامل، ويستمر عرض المسرحية حتى نهاية الشهر الحالي وبداية شهر نوفمبر.

وتلقت المسرحية دعوات لعرضها خارج مصر في عدة دول عربية، منها تونس والإمارات، ولكن تم إرجاء السفر حتى تقديم عروضا كافية في مصر.

أبطال مسرحية «نجوم الظهر»

«نجوم الظهر» كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني من تأليف الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة «استديو الممثل»، وهم سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وأنجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

12 موهبة جديدة في المسرحية

ويقدم العرض 12 موهبة جديدة، يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية، ويضمهم لفرقته «استديو الممثل» ليشاركوه البطولة، ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح في أدوار مميزة، ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي، ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.