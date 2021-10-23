«الاتصالات» تطلق منحة لبناء قدرات 1000 شاب بالتعاون مع مايكروسوفت

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، منحة متقدمة لبناء قدرات 1000 من شباب الخريجين؛ لإعدادهم لوظائف المستقبل في التحول الرقمي، إذ تتضمن المنحة عددًا من المحاور التدريبية في الموضوعات المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعلوماتية مثل «الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإدارة عمليات الحوسبة السحابية والبرمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات».

بناء مصر الرقمية في كافة مناحي الحياة

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري، يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، وفي ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة وبين شركة ميكروسوفت، التي من خلالها يتم تنفيذ العديد من المهام في إطار التحول الرقمي للعديد من الجهات في الجهاز الإداري للدولة.

تحقيق المعرفة بالتكنولوجيات المتطورة

وبحسب بيان أصدرته وزارة الاتصالات، اليوم السبت، فإن المنحة تهدف إلى تحقيق المعرفة والدراية بالتكنولوجيات المتطورة من خلال تدريب رقمي مكثف، بالإضافة إلى إتاحة عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية وتدريبات عملية للوصول بالمتدربين إلى المستوى المنشود عالميًا في التخصص نظريًا وعمليًا وينتهي التدريب بالحصول على الشهادات المتخصصة.

صقل مهارات الشباب

وتسهم المنحة في صقل مهارات الشباب على النحو الذى يؤهلهم للمساهمة الفعالة في النهضة التكنولوجية بالدولة، التي بدأت لتحقيق مصر الرقمية، وذلك إيمانًا واعتمادًا على كفاءة وقدرة الشباب المصري في استيعاب وسائل وتكنولوجيات العصر القادم التى تؤهلهم للعمل في السوق العالمي والمحلي على حد سواء.

وأشارت الوزارة إلى أنه للتسجيل في المنحة يمكن الدخول على هذا الرابط.