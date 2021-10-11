IBM: مصر واجهت كورونا بصورة ممتازة.. والجائحة أسرعت من «التحول الرقمي»

قال وائل عبدوش، خبير تكنولوجي، والمدير العام لشركة IBM مصر، إن الدولة المصرية واجهت أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بصورة ممتازة، وفي نفس الوقت أهتمت بالجانب الاقتصادي، من خلال تقديم الدعم للكثير من القطاعات لكي تكون قادرة على تقديم خدماتها بدون التأثر بالجائحة، كما أن العالم أدرك أهمية التكنولوجيا بعد أزمة كورونا، خاصة وأن التكنولوجيا كانت الطريقة الوحيدة لاستمرار الحياة، وبعض القطاعات اعتمدت على التكنولوجيا بشكل كامل مثل التعليم عن بعد، وقطاع تقديم الخدمات المصرفية أو قطاع البيع بالتجزئة.

أزمة كورونا كانت فرصة لتسريع التحول الرقمي في مصر

وأضاف «عبدوش»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «Extra news»، مساء الأحد، أن أزمة كورونا كانت فرصة لتسريع التحول الرقمي في مصر، موضحًا أن التحول الرقمي من أنجح الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الدولة لدفع الاقتصاد المصري، ومن خلال التحول الرقمي نستطيع تقديم خدمات أفضل وأسهل للمواطن، وتستطيع الدولة من خلاله مقاومة الفساد والحد من تأثيره على الاقتصاد المصري، كما أن شركة iBM اشتركت في الكثير من مشروعات التحول الرقمي في مصر.

توفر البنية الأساسية يجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر

وأوضح أن توفر البنية التحتية الأساسية في مصر يساعد الشركات العالمية على الاستثمار أكبر، ليس فقط في مشروعات التكنولوجيا، ولكن في معظم القطاعات، وهذا من شأنه أن يجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر من الخارج، مؤكدًا أن الدفع الإلكتروني أحد العوامل الرئيسية للتقدم والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعتمد خلال السنوات الماضية على الكاش، وكانت هناك ضرورة للتحول إلى المجتمع غير النقدي، وهو ما بدأ بالفعل يتحقق ما بعد أزمة كورونا، خاصة مع الكثير من المبادرات التي شجعت على هذا الأمر.

الدفع الإلكتروني أحد الأمثلة المهمة في التحول الرقمي

وأردف أن الدفع الإلكتروني أحد الأمثلة المهمة في التحول الرقمي، وهذا الأمر مهم في ظل توجه الدولة المصرية نحو الشمول المالي، مضيفًا أن أزمة كورونا سرعت من وتيرة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، ونتوقع الاستمرار في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لما لها من تأثير على تسهيل الحياة.