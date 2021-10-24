رئيس المجلس العالمي للمياه: مصر نموذج يحتذى به للتغلب على قضايا المياه

قال روبك فوشن، رئيس المجلس العالمي للمياه، إنَّ منطقة الشرق الأوسط تعد أكثر المناطق التي تواجه تهديدات في احتياجاتها المائية، لكن بسبب عبقرية المصريين تمّ التكيف مع الندرة المائية التي تواجهها بزراعة الصحراء وتنظيم نهر النيل وهو ما حقق الرخاء.

عبقرية المصريين وراء تكيفهم مع ندرة المياه

وأضاف «فوشن»، في كلمته خلال الجلسة الأولى في «أسبوع القاهرة للمياه» في يومه الأول، أنَّ الزيادة السكانية التي يواجهها العالم حاليًا تتطلب التوسع في المزيد من الأراضي وتوفير المياه للاستخدامات المنزلية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس المجلس العالمي للمياه، أنَّ «العالم حاليًا يشهد زيادة سكانية هائلة وأصبحت المدن مكتظة أكثر بالسكان ولكنها ليست مدن ذكية، يعاني فيها البشر من قلة توفر المياه النظيفة والعمال أصبحوا العبيد الجدد في العصر الحديث، والتغيرات المناخية أصبحت أكثر حدة واتساعًا وتهدد الملايين سنويًا».

50 دولة فقط ضمنت المياه في دستورها

وتابع أنَّ «كلمة السكان تتطلب في مقابلها تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يفرض علينا زيادة الطلب على المياه، وأن نبذل مجهودات وإذا لم نفعل ذلك سوف نستيقظ على حروب مدمرة، ويحدث هذا من خلال اقتناع زعماء الدول باحترام المياه وضمان الاقتسام العادل للمياه، ويجب أن يتضمن ذلك في دساتير الدول»، مشيرًا إلى أنَّ 50 دولة فقط ضمنت المياه في دستورها، وعلى الجميع أن يلتزم بالحد المقبول من احترام المياه.

وأوضح رئيس المجلس العالمي للمياه، أنَّ مصر تعاني من كل هذه الأشياء، لكن في المقابل هي أحد أفضل الدول على مستوى العالم التي توصلت إلى حلول لأزمات المياه، وخلال السبع أعوام الماضية أنشأت عشرين محطة تحلية ولديها خطة لإنشاء 50 أخرى قبل حلول 2030، وتعمل على معالجة تلم المياه وإعادة استخدامها في الزراعة وضخها في الشبكات مرة ثانية.

وأشار إلى أنَّ مصر حصلت علم 2016 على جائزة دولية خاصة بمحطة معالجة المياه والمعروفة بمحطة المحسمة، كما أعلنت أيضًا أنَّ محافظة البحر الأحمر لم تعد تستخدم مياه النيل وتعيد استخدام المياه المعالجة في ري الحدائق والأشجار وهي مثال على التكيف مع انخفاض الموارد المائية.

حكومة مصر لديها رؤية وشجاعة في اتخاذ القرارات

وأكّد أنَّ حكومة مصر تظهر أنَّ لديها رؤية وشجاعة في اتخاذ القرارات، كما أن المزارعين أصبحوا يحترمون التشريعات الجديدة، مبينًا أنَّه تمّ خفض مساحات زراعة الأرز والسكر وغيرها من المحاصيل الشرهة للمياه.

وقال إنَّ العالم يمكنه أن يستخدم مصر كنموذج ومثل يحتذي به في التعامل مع المياه ويحب أن نستفيد منها عالميا، وخاصة الدول التي تعاني الندرة والفقر المائي وغيرها من الدول، كما تقدم وزارة الموارد والري المصرية مبادرات إبداعية تدعو الاعجاب والاحترام في استخدام المياه وترشيدها وحسن ادارتها، وهو أمر نستفيد منه أيضا.

بناء إثيوبيا لسد النهضة تسبب في حساسية وتوتر في منطقة القرن الأفريقي

وأشار رئيس المجلس العالمي للمياه في أسبوع المياه، إلى أنَّ بناء إثيوبيا لسد النهضة تسبب في حساسية وتوتر في منطقة القرن الأفريقي، مقارنًا ذلك بحل دول عديدة مشكلات الأنهار المشتركة دون نزاع، مستشهدًا بما حدث في الكونغو وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا.

وشدد على ضرورة الانخراط في الحوار بين مصر والسودان وإثيوبيا من جديد لحل نزاع سد إثيوبيا، مؤكّدًا أنَّ الدبلوماسية هي أفضل الطرق لحل الأزمة، وكذلك إرادة الدول، داعيًا محمد عبدالعاطي وزير الري لعرض التجارب المصرية للتغلب على مشكلات المياه في منتدى «دكار» في السنغال المزمع عقده العام المقبل باعتبارها نموذج يحتذى به عالميًا.