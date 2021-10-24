1,249 طن مخبوزات وحلويات منتهية الصلاحية في الإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أمن الإسكندرية، المدير المسؤول عن مخزن لبيع مستلزمات محلات الحلويات، كائن بدائرة قسم شرطة باب شرق، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 1,249 طن من المخبوزات والحلويات مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، ضُبط المتهم بحوزته 1,249 طن من المخبوزات والحلويات مختلفة الأنواع، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.