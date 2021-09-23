ضبط مصانع لإنتاج الحلويات والمربى بدون ترخيص في 3 محافظات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الخميس، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة وتنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر وتفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتي القليوبية والبحيرة.

ضبط مصانع تنتج حلوى المولد النبوى بدون ترخيص

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط «4 مصانع – 3 مخازن – متجر – 3 شركات» عشوائية وبدون ترخيص والمديرين المسئولين عنها، حيث يتم خلالها إنتاج وتعبئة «منتجات الألبان - المخللات - تصنيع الحلويات الجافة (حلوى المولد النبوى) - الأعلاف - الأسمدة - المخصبات الزراعية»؛ تمهيدا لطرحها فـى الأسواق.

ووفق بيان الداخلية، بلغ إجمالي المضبوطات «655,8 طن أسمدة ومخصبات زراعية - 1طن و45338 عبوة مبيدات زراعية - 700 طن أعلاف حيوانية - 419,3 طن و1350000 عبوة مواد غذائية»، جميعها منتجات مجهولة المصدر.

5 أطنان من مستلزمات المربى داخل مصنع مجهول المصدر

من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط «المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المربى - كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل»؛ لقيامه بتصنيع المربى غير مطابقة للمواصفات القياسية، مُستخدمًا مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي وطرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتم ضبط كمية قدرها 5 أطنان من مستلزمات المربى، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.