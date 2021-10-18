ضبط 33 منشأة مخالفة خلال حملة مكبرة على مصانع ومعارض الحلويات بدمياط

شن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وإشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بالمديرية، حملة متابعة بمشاركة المراقب العام الأغذية بالمديرية.

وشنت الوحدة حملة مكبرة على مصانع ومعارض الحلويات بأماكن متفرقة بالمحافظة، حيث تم المرور على 87 منشأة، منها 33 منشاة تدار بدون ترخيص، و3 منشآت بها خطورة داهمة على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها جميعا.

إعدام 700 كيلو مستلزمات إنتاج حلويات ومصنعات حلوى

وتم تحرير 100 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية، وإعدام 700 كيلو أغذية (مستلزمات إنتاج حلويات ومصنعات حلوى) متغيرة الخواص الطبيعية.

سحب 302 عينة من شتى أنواع الحلوى للتأكد من ملائمتها للاستهلاك الآدمى

كما تم سحب 302 عينة من شتى أنواع الحلوى المعروضة والخاصة بهذه المناسبة للاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وعدم احتوائها على ألوان صناعية أو أى مكونات ضارة بصحة المستهلك.

جاءت الحملة المكبرة، فى إطار الحرص على وصول غذاء صحى وأمن للمستهلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث لم تكن هي الأولى لمستلزمات حلويات فاسدة، فقبل أيام مرَّ فريق الرقابة على مصانع ومعارض الحلويات بمركز دمياط وأعدم 500 كيلو جرام أغذية تالفة وفاسدة (حلوى وأغذية متنوعة) حيث وجد 5 منشآت بها خطورة شديدة على الصحة وتم التوصية بغلقها إداريا وحرر 50 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية.