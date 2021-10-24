ضبط 4766 قطعة ألعاب نارية داخل مخزن في المنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة المنيا، يتاجر في الأسلحة النارية والذخائر والألعاب النارية دون ترخيص.

4766 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن المنيا، جرى استهدافه وضبطه، كما جرى ضبط مخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة بني مزار، وداخله 4766 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.