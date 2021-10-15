انعقاد المؤتمر الرابع لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

نظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر الرابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 10- 12 أكتوبر 2021م، تحت شعار «رؤية مستقبلية لتطوير إستراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة والذخائر غير المرخصة»، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بالمستوى التدريبي للعنصر البشري.

أهداف المؤتمر

واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها الأُطر القانونية المستحدثة لجرائم السلاح، وتطوير إستراتيجية مكافحة جرائم التهريب والاتجار في الأسلحة والذخائر وتفعيل آليات التعاون مع كل المؤسسات لمواجهة جرائم الأسلحة غير المرخصة، وتوعية المواطنين من مخاطر انتشار الأسلحة، واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر، آليات الإستراتيجية الأمنية في هذا المجال، وقد انتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها:

- مواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الابتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تسهم في النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التي تواجهها أجهزة المكافحة.

- مواصلة تطوير آليات العمل والتنسيق بين كل جهات الوزارة المعنية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير آليات المكافحة على النحو المنشود.