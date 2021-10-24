ضبط عنصر إجرامي هارب من حكم بالسجن المؤبد في قنا

تواصل وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

13 قضية متنوعة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، من ضبط عنصر إجرامي، سبق اتهامه في 13 قضية من بينهم «سلاح ناري - حريق عمد - قتل - إطلاق أعيرة نارية وإتلاف - سرقة بالإكراه»، والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في قضية «مقاومة سلطات وسلاح ناري»، وكذا المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية «إطلاق أعيرة نارية».

القبض على المتهم

وتم القبض على المتهم، حال قيادته سيارة نقل بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة نقادة وضبط بحوزته «بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الشابو»، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.