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ضبط «100 طربة حشيش» بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية في الإسكندرية

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الوطن
03:30 م | الجمعة 20 أغسطس 2021
كمية مضبوطة من مخدر الحشيش - أرشيفية

كمية مضبوطة من مخدر الحشيش - أرشيفية

ضبطت أجهزة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية 100 طربة حشيش بحوزة شخصين من العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية «لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بالإسكندرية»، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على عدد 100 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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