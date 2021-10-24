تعاون بين «العربية للاستثمار» و«ميدل إيست» للقاحات البيطرية

افتتح عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فعاليات احتفالية توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وشركة «ميدل إيست» للقاحات البيطرية في مجال اللقاحات البيطرية، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

حضر الفعاليات الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ومحمد بن عبيد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور كريستوفر نلسون رئيس مجلس إدارة شركة «ميدل إيست» لإنتاج اللقاحات البيطرية، والدكتور مجدي السيد الرئيس التنفيذي لشركة «ميدل إيست» للقاحات البيطرية، فضلا عن ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

مصر تتطلع لتعزيز مشروعات الاستثمار الزراعي

وأشار إلى أنَّ هذه الاحتفالية تعد واحدة من أهم مراحل التطور في مجال الاستثمار الزراعى في مصر والمنطقة العربية، لافتا إلى أنَّ قطاع الزراعة والثروة الحيوانية يعد من أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني الذي وجهت القيادة السياسية بضرورة العمل على تنميته تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

وأكّد مستشار وزير الزراعة، أنَّ مصر تتطلع الى تعزيز المشاريع الاستثمارية في مجالات الاستثمار الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية واللقاحات البيطرية في مصر، مع استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الرامية لتحقيق هذه الاستثمارات لمعدلات متضاعفة من النمو.

الشراكة فرصة جيدة لتعزيز قدرات مصر والاستفادة من موقعها المتميز

ونوه إلى أنَّ هذه الشراكة تعد فرصة جيدة لتعزيز قدرات مصر والاستفادة من موقعها المتميز وكوادرها الفنية المتميزة لتتحول إلى مركز إقليمي يستطيع دعم وتنمية الثروة الحيوانية والتجارة البينية بالوطن العربي من خلال توفير اللقاحات البيطرية والدعم الفني، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية بالوطن العربي، من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود ومواجهة التحديات المستقبلية المتوقعة من حدوث جائحات لأمراض مستحدثة قد تهدد اقتصاد وطننا العربى.