محافظ البحيرة: إنشاء 7992 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مليار و48 مليون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، بمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.

نمو في قطاع الإسكان

وأشار محافظ البحيرة في بيان إلى أن قطاع الإسكان قد شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث جرى إنشاء عدد 7992 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و48 مليون جنيه، وبلغ إجمالي ما جرى تسليمه من تلك الوحدات 3711 وحدة سكنية لمستحقيها بتكلفة 454 مليون جنيه وجاري تنفيذ عدد 330 وحدة سكنية أخرى بتكلفة 110 ملايين جنيه.

إنجازات محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية

كما أكد محافظ البحيرة أن حجم ما جرى إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما جرى إنجازه في سنوات عدة.

جهود الدولة

وأشاد «آمنة» بجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة تنفيذ 3528 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاسراع في معدلات تنفيذ المشروعات القومية في شتى القطاعات سواء الإسكان أو التعليم والصحة ومياة الشرب والصرف الصحي والطرق وكافة المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين لتوفير سكن كريم وحياة كريمة للمواطنين.