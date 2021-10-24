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محمود مسلم

ضبط شخص بسوهاج استولى على مليون و200 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

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الوطن
04:26 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
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تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من 7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، باحتيال أحد الأشخاص عليهم، وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين تلقي مالك مكتب للمقاولات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج، مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها لهم، استولى عليها من الشاكين بلغت حوالي مليون و200 ألف جنيه، بغرض استثمارها وتوظيفها لهم في المقاولات، من خلال شركته الخاصة، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية.

وأشارت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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