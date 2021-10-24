إحالة دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويا إلى محكمة جنوب القاهرة

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية، وكيلا عن حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويا، إلى محكمة جنوب القاهرة لاختصاصها بنظر الدعوى.

والدعوى التي تحمل رقم 6685 لسنة 75 قضائية، اختصمت كلا من وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين.

إصدار حكم عاجل

وطالبت الدعوى، بإصدار حكم في الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، وذلك بنسبة 20% سنويا.

البدل أصبح جزء من الراتب

وأشارت الدعوى، إلى أن هذا البدل أصبح جزء من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، ولم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات، وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين، وليست منحة من الدولة، وحتى لا ترتبط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين، عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.

مهنة البحث عن المتاعب

وأضافت أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، مشيرة إلى أن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة في سبيل المهنة، والدولة المصرية، ومنها الشهداء الحسيني أبو ضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبد الرؤوف الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فإن طبيعة المهنة فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبدوا في سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية لكي يضاعفوا قدراتهم المهنية؛ وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا خاصة في هذا العصر الذي تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.