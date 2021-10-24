«الأوقاف» تسير 3 قوافل لزيارة الوادي المقدس بسانت كاترين

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وافق على إيفاد ثلاث قوافل لزيارة مدينة سانت كانت، وبالتحديد الوادي المقدس بجبل التجلي الأعظم بسانت كاترين.

وذكر أن تسيير القوافل يأتي ضمن مشروع التجلي الأعظم، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، وجار تنفيذه بمدينة سانت كاترين حاليا.

القوافل الدعوية تضم واعظات

أضاف «الراوي»، أن القافلة الأولى خاصة بالأئمة، والقافلة الثانية للواعظات وستكون قافلة دعوية إلى جانب بعدها التثقيفي، أما القافلة الثالثة فستكون للطلاب الوافدين المسجلين على منحة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بهدف تعريفهم بهذه المنطقة ذات البعد الروحي العظيم، حيث التجلي الأعظم بالوادي المقدس.

وقال إن وزير الأوقاف نشر عبر شخصيته الرسمية على «فيسبوك»، تفاصيل هذه القوافل الثلاث، والتي تعتبر مقدمة لسلسلة من القوافل المتتابعة التي ستقوم بزيارة مدينة سانت كاترين ووديانها.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمواقع ذات المغزى الروحي والعبق التاريخي، وفي سبيل إطلاع الأئمة والواعظات والطلاب الوافدين على بعض ما تملكه مصر من إرث روحي وتاريخي وحضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.

مسجد جامع أحد مشروعات التجلي الأعظم

من جانيه، قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن مشروع التجلي الأعظم بدأ يظهر للنور، حيث يجرى العمل في 14 مشروعا بالتوازي، مشيرا إلى أن هناك مخطط لإنشاء مجمع إسلامي ضخم بالمدينة، ضمن المشروع يشمل مسجدا جامعا ومكتبة إسلامية.

وأضاف أن جهاز تعمير سيناء يتابع الأعمال بصفة دورية حتي يتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن هذا المشروع له ميزات عديدة، أهمها وضع المدينة في مكانتها العالمية التي تستحقها، وإنشاء منتجعات تليق بالسياح، وتطوير البنية التحتية، وحماية المدينة من أخطار السيول.