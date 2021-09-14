غدا.. «فودة» يتفقد مشروعات «التجلي الأعظم» في سانت كاترين

أعلن اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سوف يقوم بزيارة إلى المدينة غداً الأربعاء، لتفقد مشروع التجلي الأعظم، الذي بدأ تنفيذه بالمدينة منذ شهور، موضحاً أن بعض المشروعات بدأت تظهر على السطح، حيث جرى وضع أساس مشروع سكني كبير في منطقة «الزيتونة»، ضمن مشروع التجلي الأعظم، كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء 720 وحدة سكنية بالمنطقة.

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، أن نسبة التنفيذ في بعض المشروعات وصلت إلى 20% في وقت قياسي، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من بعض هذه المشروعات بنسبة تنفيذ تتعدى 80% قبل نهاية العام الجاري.

«فودة»: «الرئيس السيسي صاحب فكرة مشروع التجلي الأعظم»

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد اليوم بقاعة الديوان العام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب فكرة مشروع التجلي الأعظم، الذي يهدف إلى إعادة الحياة إلى مدينة سانت كاترين مرة أخرى، باعتبارها ملتقى الأديان الثلاثة، موضحاً أنه جرى اختيار جهاز التعمير لتنفيذ المشروع، وبعد مشاورات، جرى اختيار 14 مشروعاً، ضمن هذا المشروع العملاق، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات القومية في تاريخ جنوب سيناء، حيث تبلغ تكلفته المبدئية 2 مليار جنيه.

وأضاف «فودة» أنه سوف يقوم بجولة في مدينة سانت كاترين غداً الأربعاء، لتفقد الأعمال التي تجري على أرض الواقع، ومشاهدة المشروعات التي بدأ تنفيذها فعليا.

وقال إن المشروع يعد نهضة تاريخية للمدينة، وجرى تقسيمه على مرحلتين، الأولى مشروعات تطوير البنية التحتية، وتشمل الطرق والكهرباء والصرف الصحي، وإنشاء بعض المشروعات التي تخدم السياحة وزوار المدينة والمواطنين، ومنها إنشاء عدد 2 فندق في وادي الراحة، وإقامة مركز للزوار، وتطوير المنطقة السياحية بوادي الدير، وإنشاء مبني جديد ذكي لمجلس المدينة، وإقامة ممشى سياحي بالمدينة، وإنشاء إسكان في حي الزيتونة، وتطوير الإسكان البدوي.

يُذكر أن مشروع «التجلي الأعظم» أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، وجرى التخطيط والإعداد له على مدار شهور، لاختيار مشروعات التطوير، بهدف تحسين البيئة العمرانية بالمدينة، وترفع من مستواها، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.