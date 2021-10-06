مجمع شرطي متكامل بسانت كاترين لأول مرة ضمن مشروع التجلي الأعظم

عقد المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، اجتماعًا موسعًا في مدينة سانت كاترين؛ لاختيار عينة الرخام التي سيجري عملها في الطريق المؤدي إلى الدير الذي يبلغ طوله 2 كيلومتر، ضمن مشروع التجلي الأعظم.

وأضاف رئيس جهاز تعمير سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه اجتمع مع لجنة من وزارة الري والموارد المائية؛ لتحديد المناطق التي تحتاج حماية من أخطار السيول، مشيرا إلى تطوير مجرى السيل الذي يبلغ طوله نحو 2 كيلو متر.

مجمع شرطي متكامل بسانت كاترين لأول مرة

وأوضح «حامد» أنه من المقرر إقامة مجمع شرطي متكامل بجوار مستشفى سانت كاترين لأول مرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مصمم على أعلى مستوى يليق بالمدينة السياحية، لافتًا إلى أن الجمع سيضم كل الأجهزة الأمنية وجرى عقد لقاء مع الاستشاريين والمقاولين لدفع عجلة العمل بالمشروعات.

العمل بمشروع التجلي الأعظم مستمر على مدار الساعة

وأكد أن العمل بمشروع التجلي الأعظم يتم على مدار 24 ساعة متواصلة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي كلف بإقامة أكبر مشروع في تاريخ جنوب سيناء في الوقت الجاري، لافتًا إلى أن هناك مشروعات ظهرت بالفعل على الأرض منها مركز الزوار الذي يعد من المشروعات الهامة التي تخاطب العالم وفقا لثقافة كل دولة، إلى جانب الفندق الجبلي والإسكان البدوي المتميز، وساحة السلام.