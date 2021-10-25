خطوات حل مشكلة فواتير الكهرباء الجزافية بسبب عدم انتظام «تسجيل قراءة العداد»

يشكو عدد كبير من مشتركي الكهرباء أصحاب العدادات التقليدية، من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء الشهرية الجزافية والمبالغ فيها، بسبب عدم انتظام المرور الدوري لكشاف الكهرباء لتدوين قيمة استهلاك الطاقة بالمنازل والمحلات، ما ينتج عنه ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري لعدم احتساب الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

خطوات يجب اتخاذها حال عدم انتظام مرور الكشاف

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتخذها المشتركون أصحاب العدادات التقليدية في حال عدم انتظام المرور الدوري لكشاف الكهرباء لتدوين الاستهلاك الفعلي، أو في حالة وجود فرق بين القراءة الحالية والسابقة المدونة في فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وهي كالتالي:

- في حالة ارتفاع الفاتورة عن الاستهلاك الحقيقي يقوم صاحب العقار بتسجيل قراءة العداد الخاصة به والاتصال على الرقم 121 الخاص بالشركة لمعرفة صحة الفاتورة من عدمه.

- يقوم صاحب العقار بالتوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها ومعه قراءة العداد والفاتورة الخاطئة المطلوب سدادها ليتقدم بشكوى عدم مرور فني الشركة لقراءة العداد وارتفاع قيمة الفاتورة الخاصة به عن الاستهلاك الحقيقي.

- تقوم شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك بالتحقق من مدى صحة الشكوى المقدمة.

- في حالة إثبات ارتفاع قيمة الفاتورة المقدمة تقوم الشركة بإلغاء الفاتورة الخاطئة وإصدار غيرها بقيمة الاستهلاك الحقيقي الخاصة بالعداد محل الشكوى.

- وفي حال عدم حل مشكلة مرور الفني لقراءة العداد محل الشكوى في الشهر التالي، يتوجه صاحب العقار لتقديم شكواه بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء اليكترونيا

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، أتاحت عددا من الطرق لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا للحد من الاختلاط وللقضاء على القراءات الشاذة والوهمية لضمان إصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشترك وهي كالتالي:

آليات تسجيل قراءة عدادات الكهرباء

- يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- يمكن تحميل تطبيق «القارئ الذكي لعداد الكهرباء» التابع لشركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

- من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.

آلية تسجيل قراءة العداد عن طريق «القارئ الذكي»

فعّلت شركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء، تطبيق «القارئ الذكي»، للقضاء على القراءات الشاذة وتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين، للوصول إلى فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.