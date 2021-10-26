ناميبيا توقف التعامل بلقاح سبوتنيك: «يزيد قابلية الإصابة بالإيدز».. وروسيا ترد

وسط مخاوف من لقاح سبوتنيك الخامس المعروف بـ«سبوتنك V»، بشأن سلامته للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، الذي أعلنت عنه هيئة تنظيم الأدوية في جنوب أفريقيا، الأيام الماضية، أعلنت ناميبيا تعليق استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخاوف من تعرّض الأشخاص الملقحين للإصابة بفيروس الإيدز.

ناميبيا: لقاح سبوتنيك يزيد فرص الإصابة بفيروس نقص المناعة

وقالت وزارة الصحة في ناميبيا في بيان لها، إن المواطنين الذين تلقوا سبوتنيك V، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة، كما تم تطعيم أقل من 120 مواطن حتى الآن، وذلك بعد استلمت ناميبيا فى وقت سابق 30 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك من دولة صربيا المجاورة، بحسب موقع «زا موسكو تايمز»

جنوب أفريقيا تعلق استخدام اللقاح الروسي

وكانت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا «SAHPRA»، قد أكدت فى بيان لها، رفضها لاستخدام اللقاح سبوتنيك V، بعد أن أشارت الدراسات إلى أن استخدام اللقاحات مع ناقل فيروس Adenovirus، يؤدي إلى زيادة القابلية للإصابة بفيروس نقص المناعة لدى الرجال.

رد روسيا على مخاوف جنوب أفريقيا

ومن جانبه، أكد معهد جاماليا للأبحاث الروسى، الذي طور سبوتنيك V، إن قرار ناميبيا بتعليق اللقاح لم يستند إلى أي دليل أو بحث علمي، وأضاف المعهد، ووفق وكالة رويترز البريطانية، أن أكثر من 250 تجربة سريرية و75 بحثا منشورا على المستوى الدولي قد أكدوا جميعا سلامة اللقاحات والأدوية.

وأضاف المعهد أن سبوتينكV، سيظل أحد أكثر اللقاحات أمانًا ضد فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأشار المعهد إلى أنّه سيتيح معلومات تثبت أن مخاوف جنوب أفريقيا من اللقاح لا أساس لها من الصحة.

وصرّح المعهد، أنه بحسب ما أثبتته 6 دراسات سريرية ومتابعتها على المدى الطويل لـ 7092 مواطنا، لم تكن هناك زيادة ذات دلالة إحصائية في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين متلقي لقاح سبوتنيك.