حظك اليوم برج القوس الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعشق الحريّة والسّفر حول العالم والتعرّف على الثّقافات الأخرى، كما يسعى دائما، إلى إنجاز أعمالهم على أكمل وجه، وذلك بسبب إخلاصهم وحبهم للعمل، فضلا عن الشخصية القيادية التي يتمتعون بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في مواجهة برجك فلا تستسلم للعصبية.. كن يقظا لحقوقك وأقوالك، ولا تتورط في أقوال يصعب التراجع عنها.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

إذا كنت متزوجا اتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.