حظك اليوم برج الحوت الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت يحاول دائما أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك اليوم صداما مع البعض وعليك أن تحترس وتصبر وتهدأ.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

ينصحك الفلك بالمرونة.. خاصة أن فينوس في وضع معاكس وقد يتسبب ذلك في خلافات وعليك أن تتجنبها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.