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حظك اليوم برج الدلو الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:26 ص | الأحد 24 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

ميزات مولود برج الدلو كثيرة ومتنوعه، ومن أهمها الكرم، خفة الظل، الأناقة، الذكاء الطموح، غير قابل للانهيار، ومع ذلك فهو مزاجي ومن الصعب أن يعبر عن مشاعره العاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

رغم الضغوط.. تنجح في أن تكون مثالا يُحتذى به وتبدو مبادرا.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر في منزل الحب يعدك اليوم باستقرار عاطفي وتشعر بسعادة لبلوغ أهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

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