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حظك اليوم برج الجدي الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:26 ص | الأحد 24 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

مولود برج الجدي عملي بشكل كبير، ويسعى إلى أن يصل لمراتب عليا، لذلك فهو يحرص على أن يكون قادر على التحكم في تصرفاته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تسترخي وأن تنظم جهودك ولا تهمل أي عارض صحي.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم انخفاض الطاقة، الشمس تمنحك سحرا وتألقا وتدفعك نحو الاهتمام بمن تحب، فقط لا تتحدث عن خططك أو حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

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