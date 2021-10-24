محافظ الشرقية يحيل رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط زريق للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة رئيس الوحدة المحلية والعاملين بالنوبتجية المسائية بالوحدة المحلية القروية بصفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

زيارة مفاجئة لقرية صفط زريق بديرب نجم

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لقرية صفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ليتفاجأ المحافظ بغلق الوحدة المحلية وعدم تواجد العاملين بها، وكذلك تدني مستوى الإنارة بالشوارع وسوء حالة الطرق وانتشار الإشغالات.

غلق بوابات الوحدة المحلية بصفط زريق ليلاً أمام المواطنين

وقال المحافظ إنه من غير المقبول غلق بوابات الوحدة المحلية ليلاً أمام المواطنين، مشددا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمركز للتأكد من تواجد النوبتجيات المسائية بالوحدات المحلية القروية لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال رصد أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

متابعة الخدمات المؤداه للمواطنين في كل القطاعات

وأكد المحافظ على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع لمتابعة الخدمات المؤداه للمواطنين في كل القطاعات، وكذلك التعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكداً على أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتقييم أداء التنفيذيين والعاملين بالجهاز الإداري واتخاذ ما يلزم حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

رافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.