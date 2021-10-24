مصر للطيران الناقل الرسمي لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة

في إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران بدعم المؤتمرات التي تهتم بالتنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وبما يتماشي مع إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية، شاركت مصر للطيران بدور الناقل الرسمى لضيوف مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الرابعة في الفترة من 24-28 أكتوبر 2021 بالقاهرة بتنظيم من وزارة الموارد المائية والرى.

ويعد الهدف من إقامة أسبوع المياه فرصة جيدة لتبادل و نقل المعرفة الإقليمية و الدولية لنماذج الأعمال الناجحة بالقطاع العام و الخاص و كذا عقد شراكات مع جهات التمويل التنموية الدولية لصالح مشروعات البنية التحتية في قطاع المياه، حيث يعتبر أسبوع القاهرة للمياه ملتقي دولي للعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع انحاء العالم.وقامت مصر للطيران بتقديم كافة التسهيلات والخدمات للسادة المشاركين في المؤتمر من جميع انحاء العالم.