«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمعرض Art d’Egypte للعام الرابع

في إطار مشاركتها الفعالة في العديد من الأحداث والمعارض الهامة والفعاليات الثقافية، تقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للعام الرابع على التوالي لفعاليات معرض Art d’Egypte الفني المقام في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2021 بمنطقة أهرامات الجيزة، ويقام المعرض هذا العام تحت عنوان «الأبد هو الآن».

وحرصت مصر للطيران على تقديم الخدمات والتسهيلات لضيوف المعرض القادمين على شبكة خطوطها الدولية من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المعرض الذي تدعمه منظمة اليونسكو إلى الترويج للفن المصري المعاصر عالميا؛ والترويج للسياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على مواقع التراث المصري القديم والحفاظ عليه.