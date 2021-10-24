التعليم: 9 نوفمبر أول امتحان شهري لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد أول امتحان شهري لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي يوم 9 نوفمبر المقبل، بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون مركزية وليست موحدة على مستوى الجمهورية، وسيتم عقد الامتحان الشهري الأول وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

الأسئلة من مقررات أكتوبر

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة الامتحان الشهري الأول لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، ستكون من مقررات شهر أكتوبر، موضحا أنه سيجري تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية أثناء الامتحانات الشهرية، لتحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهر لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، مركزية وليست موحدة على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، موضحا أن الامتحانات الشهرية هدفها تقييم التلاميذ، للوقوف على مستواهم التعليمي، منوها إلى أنه سيتم عقد 3 امتحانات شهرية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي في كل فصل دراسي، بحيث يُطبق الاختبارين الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة في الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حدة (الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي)، والاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.

وزير التعليم: الامتحانات الشهرية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي هدفها التقييم

وقال «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، ستعمل على قياس مستويات التلاميذ، ومدي استيعابهم المناهج الجديدة، موضحا أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل حملاتها لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، للارتقاء بمستوى التلاميذ بمختلف مراحل التعليم.