دور المعلم والطالب بمناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة.. «مش مجرد ناقل ومتلقي»

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مناهج جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، تعتمد على مهارات التفكير والإبداع بعيدة تماماً عن الحفظ والتلقين، يستطيع الطالب من خلالها تحديد مساره بعد المرحلة الابتدائية، وعلى أساس ذلك يختلف دور المعلم ودور الطالب أيضاً، بحيث يصبح دور المعلم موجه وتنتقل العملية التعليمية من التعليم إلى التعلم.

«مرفت»: دور المعلم في المرحلة الجديدة اختلف من ناقل للمعرفة إلى مرشد وموجه

في البداية تقول مرفت عويس، خبيرة تربوية، إن دور الطالب في المناهج الجديدة ليس مجرد متلقي للمعلومة فهو أصبح محور العملية التعليمية من خلال المناهج التي تقدم له وما تحويه من أنشطة وتطبيقات فهو من خلالها قادر على التعلم الذاتي والتركيز على الفهم وأصبح دوره واضحا من خلال وضعه في مواقف حياتية يتم من خلال اختيار أفضل وأنسب الحلول.

وأضافت «مرفت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور المعلم في المرحلة الجديدة اختلف من ناقل للمعرفة إلى مرشد وموجه وميسر العملية التعليمية وتشجيع الطلاب وربطهم بالحياة الاجتماعية وتهيئة أفضل الظروف للتعلم فهو قائد وموجه ومرشد.

«هبة»: يجب على المعلم الاهتمام بتفعيل أنشطة تخدم المحتوى التعليمى

ومن جانبها، أكدت هبة سليمان، خبيرة تربوية، أن دور الطالب في مناهج الصف الرابع الابتدائي هو قراءة الدرس أكثر من مرة وفهم الصور وطرح الأسئلة على المعلم لتوضح أكثر التفكير بعمق في المعلومات والبحث عنها في شبكة الإنترنت، مؤكدة أن المنهج الجديد يحتاج لمعلم ملم بالمادة العلمية، وقادر على توصيل المعلومة واستخدام الاستراتيجيات الحديثة في التعليم.

وأضافت «هبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المعلم الاهتمام بتفعيل أنشطة تخدم المحتوى التعليمى، بجانب قدرته على مواكبة التطور في المناهج، والتخطيط الجيد قبل بدء الحصة ويبحث على المعلومات قبل شرح الدرس، وتحديد أهدافه لرفع مهارات الطالب مع مراعاة جميع الفروق الفردية داخل الفصل.