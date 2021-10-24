«التعليم» تكشف تأثير كورونا على الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فيروس كورونا لم يكن له أي تأثير سلبي على الأسابيع الأولى من انطلاق العام الدراسي الجديد، وأن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم، مشيرا إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

تعليمات مشددة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية

وقال «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك تنبيهات وتعليمات مشددة لمديري المديريات التعليمية، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بالمدارس بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة تقدم محتوى تعليميًا متميزًا لجميع التلاميذ بمختلف المراحل، منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.

صرف الوجبات المدرسية للتلاميذ مجانا

وأوضح وزير التعليم، أن العديد من المدارس على مستوى الجمهورية بدأت الأسبوع الماضي، في صرف الوجبات المدرسية للتلاميذ مجانا، موضحا أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة ومنضبطة ولا توجد أي أزمات تعطل سير العملية التعليمية في المدارس.

لن يمنع أي تلميذ من دخول المدرسة لم يسدد المصروفات

وأشار إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أى معوقات تؤثر على سير الدراسة، منذ بداية العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر الماضي، موضحا أنه لن يمنع أي تلميذ من دخول المدرسة لم يسدد المصروفات الدراسية، وأن التعليم حق لجميع التلاميذ، علاوة على أنه لا يوجد أي مشكلات في تحصيل المصروفات الدراسية.