مسجل خطر يختطف نجل شقيقته ويطلب فدية بالبساتين «صور»

«أنا هموتك ومش هرجعك لأمك إلا على نقالة».. لم تكن العبارة السابقة وحدها كافية في تعذيب الطفل «أدهم مصطفى» صاحب الـ13 عامًا من عمره، في الصف الأول الإعدادي، على يد خاله الذي قام باختطافه من إحدى شوارع منطقة البساتين واصطحبه إلى منطقة المرج شمال القاهرة، بل اعتدى عليه بالضرب المبرح، باستخدام «حزام وسنجة»؛ لبث الرعب والخوف وترهيب الطفل.

48 ساعة تعذيب وضرب

حفلة تعذيب وتعدٍ بالضرب والسباب والشتائم، كانت مشهدا مأساويا للطفل وسط استغاثات لم يكن لها جدوى لينجده أحد من بطش خاله؛ بسبب عدم إعطاء والدة الطفل مبلغا ماليا له قدره 5 آلاف جينة، فقرر الانتقام منها في نجلها، وتصويره عاريًا وأرسل المقاطع المصورة على هاتف والدته، وتهديدها بقتله.

هروب الطفل من خاله

بعد يومين من تعذيب الطفل وجسده ينزف دمًا، نجح الطفل في محاولة الهروب من بطش خاله، من أحد الشقق بمنطقة المرج، حتى وصل إلى عمته التي سيطرت عليها حالة من الحزن الشديد، التى تقدمت بشكوى إلى حقوق الطفل رقم 32007، ثم توجهت إلى قسم شرطة البساتين لتحرير محضرًا حمل رقم 21842 جنح البساتين.

انفصال وهروب

تقول «زينب» عمة الطفل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطفل يعيش مع والدته بعد انفصالها عن زوجها منذ ما يقرب من 10 سنوات، بدأت الواقعة فور اختطاف الطفل على يد خاله من أمام منزله في سيارة وتوجه به إلى شقته الذي يقيم بها هو ووالدته.

كما أنه اعتدى عليه وأصابه بجروح قطعيه في جسده باستخدام «سنجة» قائلًة: «ده يرضي مين دا خاله بيشرب ويبيع حشيش عاوز 5 آلاف جنيه من أمه عشان يشتري بيها مخدرات، جسم الولد كله به أماكن زرقاء من أثر التعذيب».

مسجل خطر

وأضافت عمته: «مش أول مرة يعتدي عليه كده، وضرب أخت الطفل قبل كده، وسبب لها عاهة مستديمة، بيصادف مقابلته بيهم بعد خروجه من قسم الشرطة، لأنه مراقب جنائيًا ويفتعل العديد من المشكلات معهما».