جهود الداخلية في أسبوع.. تنفيذ 3030 حكما قضائيا وضبط 8 تشكيلات عصابية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وذلك لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

ونستعرض في السطور التالية، جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي:

الأمن العام

- استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ما أسفر عن ضبط 49 متهمًا، بحوزتهم 29 سلاحا ناريا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و39 قطعة سلاح أبيض.

- ضبط 37 قضية اتجار بالمخدرة.

- تنفيذ 3030 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط العناصر الإجرامية

- 442 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية - كفر الشيخ – السويس – سوهاج – الشرقية – المنيا – البحر الأحمر - قنا - الأقصر – دمياط- المنوفية -الإسماعيلية - بورسعيد»، بحوزتهم (255 سلاحا ناريا، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

- ضبط 807 أسلحة نارية أبرزها «جرينوف – 2 رشاش – 80 بندقية آلية – 117 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 77 مسدسا – 530 فرد محلي – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1146 قطعة سلاح أبيض».

في مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلها 5 فرد محلي، فضلا عن أدوات التصنيع.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

- ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 21 متهما ارتكبوا 46 حادث سرقة متنوعة.

- ضبط 41 قضية أحداث.

- كشف غموض 66 حادثا متنوعا؛ أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها وهم 93 متهما.

- إعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها.

تنفيذ الأحكام

- تنفيذ 486571 حكما قضائيا بإجمالي 36592 متهما، وذلك على النحو التالي:

(1930 حكم جناية.

175405 أحكام حبس.

243128 حكم غرامة.

66108 مخالفات.

الأمن الاقتصادي والأموال العامة

- ضبط 8310 قضايا تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالي:

159 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات 17773 أسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم 2٫399٫355 جنيه.

24 قضية مواد بترولية، بمضبوطات 1953859 لترا؛ لبيعها في السوق السوداء.

ضبط 8127 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 3252,840 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة؛ أبرزها ضبط 390 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 617,451 طن، وكذا ضبط 91 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 68,924 طنا.

قضايا التيار الكهربائي

- ضبط 82145 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار 66,218,636 جنيها.

قضايا الأموال العامة

- ضبط 39 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب، والاختلاس والإضرار بالمال العام، والاحتيالات المصرفية، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، بقيمة إجمالية بلغت 234,253,223 جنيها.

قضايا النقل والمواصلات

- ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين ارتكبوا 19 واقعة سرقة.

- ضبط 1576 قضية متنوعة؛ أبرزها جرائم «سرقات عامة وحيازة مواد مخدرة».

قضايا المصنفات

- ضبط 297 قضية على النحو التالي:

161 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 15 وحدة أبرزها «جهاز تقوية الصوت – وحدة معالجة مركزية – وحدات مونتاج صوتي – هارد ديسك».

(136 قضية في مجال جرائم المطبوعات، بإجمالي مضبوطات 3122 نسخة لكتب دراسية خارجية في مواد مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية.

قضايا البيئة والمسطحات المائية

- ضبط 1044 قضية في مجال حماية الثروة السمكية؛ أبرزها «صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابي مخالفة»، وكذا ضبط 1300 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و75 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، 214 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، 281 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 991 لنشا سياحيا.

الحد من انتشار فيروس كورونا

- ضبط 6981 قضية تموينية متنوعة.

- ضبط 1901 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 12524 أرجيلة.

- غلق 7721 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

- ضبط 69662) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 69441 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 221 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

مكافحة المخدرات

- القبض 1704 متهما في 1520 قضية اتجار في المخدرات، وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 713٫635 كيلوجراما.

كمية من مخدر البانجو، وزنت 583٫476 كيلوجراما.

كمية من مخدر الهيروين، وزنت 94٫669 كيلوجراما.

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 14٫939 كيلوجراما.

كمية من مخدر الآيس، وزنت 12٫740 كيلوجراما.

كمية من مخدر الأفيون، وزنت 9٫760 كيلوجراما.

كمية من مخدر الفودو، وزنت 235 جراما.

14٫804 آلاف قرص ترامادول.

9303 أقراص كبتاجون مخدر.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة 135٫000٫000 جنيه.

الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

- ضبط 11 قضية بإجمالي 14 متهما بمضبوطات بلغت 395 كيلوجراما.

ضبط المخالفات المرورية

ضبط 240061 مخالفة مرورية متنوعة؛ أبرزها 36215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5697 موقف عشوائي.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (287 سيارة – 46 دراجة نارية).

المرور على المدارس والحملات على الطرق

- المرور على 263 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 1834 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 25 منهم.

- فحص 1652) مركبة تبين مخالفة 70 منها لاشتراطات الصلاحية الفنية.

- إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 5170 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 293 سائقا منهم.

الأمن السياحي

- ضبط 566 قضية ومخالفة متنوعة؛ أبرزها «حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية».