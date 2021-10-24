الداخلية تواصل جهودها لضبط تجار الأسلحة والذخائر في المحافظات

تواصل الأجهزة الأمنية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها بطرق غير مشروعة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام صاحب محل أدوات صيد، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنوفية، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

ضبط 6 طبنجات داخل محل صيد

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف المتهم وتبين عدم تواجده، وتم ضبط «6 طبنجات معدلة - فرد خرطوش محلي الصنع - هيكل طبنجة- عدد من الطلقات - مبلغ مالي».

وفي السياق ذاته، تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن البحيرة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية؛ لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته «2 بندقية خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول».

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.