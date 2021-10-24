«الداخلية»: ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية وتنفيذ 307 حكم قضائي

ضبت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن ضبط عده قضايا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود الإدارات بالعديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا تهريب أبرزها «بضائع أجنبية الصنع – أمتعة شخصية».

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (37) قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (551) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (307) حكم قضائي متنوع.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (1) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.