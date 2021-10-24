الداخلية تشن حملة ضد تجار المخدرات في الدقهلية والإسماعيلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش، مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

90 طربة حشيش

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط أحدهما حال استقلاله سيارة، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما – مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهة المتهم بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات مشاركةً مع المتهم الثاني «هارب».

وفي الإسماعيلية، أكدت التحريات، قيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط شخصين بـ«بانجو» وأسلحة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية غير مرخصة قيادة وملك الأول بدائرة المركز، وبحوزتهما (فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – كمية من نبات البانجو وزنت 25 كيلوجرامًا - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.