أبو الغيط يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمقرر عقدها الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021.

مجابهة التغير المناخي

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن مشاركة الأمين العام تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه الجامعة بالقضايا المتعلقة بحماية البيئة ومجابهة التغير المناخي، خاصة في ضوء التأثيرات المتزايدة لهذه الموضوعات على المجتمعات العربية سواء من الناحية الاقتصادية أو التأثيرات المناخية وتداعياتها مثل التصحر وشح المياه وخلافه.

المبادرة السعودية

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يشارك الأمين العام بكلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة يعرض فيها لعناصر الموقف العربي من قضايا التغير المناخي عمومًا، ويعدد فيها مزايا المبادرة السعودية وتأثيراتها الإيجابية المحتملة على وضع حد للظواهر المناخية السلبية التي تواجه المنطقة.

وأوضح المصدر من جهة أخرى أن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة، قد أحيط علمًا في دورته العادية (32) والتي عقدت يوم 14 من هذا الشهر بالمبادرة السعودية، ورحب بالدور الذي تلعبه في الحد من التصحر ومجابهة التغير المناخي.