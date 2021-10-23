أبو الغيط لمديري المنظمات العربية: الوضع العربي يحتاج مزيدا من العمل

التقى مدراء المنظمات العربية المتخصصة المقيمة بتونس «الهيئة العربية للطاقة الذرية - اتحاد إذاعات الدول العربية - المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الداخلية العرب»، وذلك في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» وذلك في ختام زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى تونس.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن اللقاء، الذي تم على إفطار عمل بدعوة من مدير عام الألكسو، تناول مختلف أوجه التعاون بين أطراف منظومة العمل العربي وسبل تعزيزها وتطويرها.

استعراض تقارير حول مبادرات الألكسو

وأضاف المصدر أنه تم خلال اللقاء استعراض عدة تقارير حول المبادرات التي قامت بها الألكسو خلال الفترة الأخيرة لجائحة كورونا، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وكذا استعراض خطتها وإستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة، وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد في حديثه مع المدراء العامين على أن الوضع العربي العام يحتاج إلى تكثيف العمل المشترك حتى تتمكن منظومة العمل العربي من مساندة الدول في تخطي مختلف التحديات التي تواجهها.

من ناحية أخرى ذكر المصدر أن الأمين العام عقد لقاء مع السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، حيث تناول اللقاء الوضع في تونس من مختلف جوانبه. وأوضح المصدر أن الأمين العام هنأ السيدة رئيسة الحكومة على اختيارها للمنصب وجدد لها تفهمه ودعمه للاعتبارات التي أدت للمسار الذي بدأ في 25 يوليو، متمنياً التوفيق للقيادة التونسية في تحقيق تطلعات الشعب التونسي.