اجتماع هام لـ«الأعلى للجامعات» بعد قليل

يناقش الأعلى للجامعات الحكومية، بعد قليل، خلال اجتماعه الدوري بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزي التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية عدد من الموضوعات والملفات الخاصة بالعملية التعليمة في الجامعات وانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجاري 2021-2022، أبرزها مناقشة مدى ما تم تنفيذه من قبل خطة الأعلى الجامعات الحكومية بشأن تعطعيمات فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك مدى استعداد الجامعات وجاهزيتها لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا «كوفيد 19» خلال الفترة المقبلة.

الأعلى للجامعات يناقش خطة تطعيمات كورونا الفترة المقبلة بالكليات

ويأتي الاجتماع بمشاركة وحضور كلاً من الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والبحث العلمي والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعدادات من قبل الجامعات الحكومية لامتحانات الميدتيرم المقرر أن تنطلق في الفترة من 15 نوفمير المقبل، وحتى الأول من ديسمبر المقبل، بجانب مناقشة استعداد المستشفيات الجامعية بمختلف الجامعات بالمحافظات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن امتحانات الميدتيرم بالكليات في مواعدها المحددة من قبل الكليات والتي تم الإعلان عنها مع بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك موقف الكتاب الإلكتروني الذي حل بديلاً عن الكتاب الورقي في صورته النمطية.

الأعلى للجامعات: الالتزام بمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن الخريطة الزمنية مستمرة بمختلف الجامعات وأن امتحانات الميدتيرم والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول في موعدها تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية مع مراعاة جميع الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس بشأن مواجهة تفشي مرض فيروس كورونا «كوفيد 19».