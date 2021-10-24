كواليس زيارة «شب جديد» لـ«الموسيقيين» بعد أزمة «مروان إني ببابك»

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عادت من جديد أزمة الرابر الفلسطيني «شب جديد» للأضواء بعد أسابيع من هدوئها، بعد تهكمه على الابتهال الإسلامي «مولاي إني بابك» في حفل الرابر مروان بابلو، وحوّله إلى «مروان إني بابك»، الأمر الذي أثار الجدل حينها، وعليه سحبت نقابة الموسيقيين تصاريح الغناء من مروان بابلو ومنع شب جديد من المشاركة في أي عمل موسيقي حي.

«الموسيقيين» تناقش أزمة شب جديد

علمت «الوطن» أن شب جديد ذهب لنقابة الموسيقيين، وقدم الاعتذار المطلوب، وأكد لأعضاء مجلس النقابة، أنه لم يكن يقصد الإساءة للابتهال الديني، وأن ما فعله كان خطأ وذلة لسان.

وقال شب جديد لأعضاء نقابة الموسيقيين: «كلنا بنغير كلمات الأغنيات التي نحفظها بالطريقة التي تناسبنا؛ ولكن من فرط حبي لمروان بابلو أخطأت هذا الخطأ وأعتذر عنه».

كما وافق شب جديد على أي طلب تطلبه منه النقابة، وهو الأمر الذي وافقت عليه النقابة وقررت أن تدرس وضعه جيدًا خلال الفترة المقبلة.

علاء عامر: شب جديد لم يحصل حتى الآن على أي تصريح غناء

من ناحيته، أوضح علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «الأخبار التي انتشرت حول قبول اعتذار شب جديد غير صحيحة، الكلام ده مش حقيقي واللي نشر الأخبار دي يسأل عنها لأن لا صحة لها وشب جديد لم يحصل على أي تصريح من قبل نقابة الموسيقيين حتى الآن».

وأضاف «عامر» بأن شب جديد بالفعل ذهب إلى نقابة الموسيقيين للاعتذار ولكن النقابة لم تقبل الاعتذار حتى الآن، ومازال الموضوع قيد التحقيق للوصول إلى نتيجة حول منحه تصاريح مرة أخرى من عدمه، ولم يحسم الأمر بعد.

يذكر أن شب جديد هو مطرب فلسطيني، اسمه الحقيقي عدي عباس، ومن مواليد قرية كفر عقب في فلسطين، ولديه 156 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».