«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية النصر بمركز العدوة غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية في قرية النصر 6 بمركز العدوة خلال يومي 25 و26 من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

صحة المنيا: القافلة تضم العديد من التخصصات

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في بيان، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

محافظ المنيا: مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا في بيان: «مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين».

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة: «القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث جرى إجراء، 318 حالة جراحة و515 حالة أطفال و231 باطنة و107 قلب و99 نساء و92 أسنان و255 جلدية و196 أنف وأذن و54 تنظيم أسرة».

وتابع: «إلى جانب عمل 104 تحاليل مختلفة وعمل 25 حالة موجات صوتية وعمل 7 حالة رسم قلب وعمل 4 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 152 مترددا، وإجراء خلع أسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ88 مترددا».