8 شروط للتقدم للكنترول ولجان النظام بمديرية تعليم المنيا منها «الخبرة»

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لرئاسة لجان الإدارة والنظام والمراقبة والمطابع «الكنترول»، للشهادات المحلية الإعدادية العامة والمهنية والصم والمكفوفين للعام الدراسي 2021-2022.

شروط التقدم للجان المراقبة والنظام بالمنيا

وتمثلت شروط التقدم للجان المراقبة والنظام بالمنيا فيما يلي:

1- خبرة سابقة في أعمال لجان الإدارة والنظام والمراقبة أو أعمال المطابع.

2- ألا يكون المتقدم لديه أي مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

3- ألا يكون المتقدم صدر ضده قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات.

4- ألا يكون المتقدم محالا للمحكمة التأديبية بسبب أعمال الامتحانات.

5- ألا يكون المتقدم محالا للمعاش قبل 31 اغسطس 2022.

6- ألا يكون المتقدم له أقارب من الطلبة متقدمون للامتحان هذا العام حتى الدرجة الرابعة، ماعدا لجان الإدارة حتي الدرجة الثانية.

7- ألا يكون المتقدم مشتركا في رئاسة أي لجان عامة أو محلية أخري، وفقا لما ورد بالقرار رقم 365 لسنة 1994.

8- أن تنطبق عليه الشروط الواردة بالنشرة العامة للامتحانات المحلية رقم «1».

الأوراق المطلوبة للتقديم بديوان مديرية التعليم

وعلي الراغبين في العمل بإحدي اللجان السابقة التقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، وصحيفة أحوال حديثة، وتسلم الطلبات شخصيا بإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بديوان المديرية في الفترة من 25 أكتوبر الجاري وحتي يوم 5 من شهر نوفمبر المقبل، ولن تُقبل أي طلبات بعد هذا الموعد.

وتبدأ أعمال لجان النظام والمراقبة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية والمهنية بنحو شهر، وتخصص لها أماكن محددة داخل عدد من المدارس، حيث يباشر أعضائها العمل مساءا عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتستمر حتى إعلان النتائج.