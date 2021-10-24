تاج الدين: أوشكنا على الدخول في ذروة الموجة الرابعة لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، اليوم، إن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا وصل عددهم إلى 22 مليون مواطن تقريبا، مشيرا إلى أن مصر أوشكت على الدخول في ذروة الموجة الرابعة من كورونا.

وتابع مستشار الرئيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، الالتزام بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

اللقاح لا يعطي مناعة 100%

وأوضح أن لقاح كورونا لا يعطي مناعة 100% للوقاية من الفيروس، ويخفف الأعراض، ويجعلها من بسيطة إلى متوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، لافتا إلى أن التدابير الصحية بالإضافة إلى أخذ اللقاح تعمل على الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف «تاج الدين»: «على المواطنين عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين والبعد عن الزحام»، مشيرا إلى أن معظم إصابات فيروس كورونا في التوقيت الحالي «متوسطة»، ومعظمها يخضع للعزل المنزلي.

التسجيل في لقاح كورونا

وناشد المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، مشيرا إلى الانتهاء من الخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة نهاية العام الجاري.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.