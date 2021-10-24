المصل واللقاح تحذر: تناول لقاحين مختلفين في نفس اليوم أضراره خطيرة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنَّ معظم الدارسات أشارت إلى أن دمج لقاحين مختلفين له تأثيرات سلبية ومخاطر كبيرة جدا، لعدم معرفة رد الفعل المناعي عند الحصول على جرعتين في نفس اليوم، خاصة أن رد الفعل يكون عنيفا للغاية عند الحصول على جرعة واحدة.

التنوع ما بين اللقاحات ليس مضر.. لكن دمجها خطر

وأضاف «الحداد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أنَّ الحصول على الجرعة الأولى من نوع معين من لقاح والجرعة الثانية من نوع لقاح آخر محل تجربة حاليا من بعض الدول، نظرا لأن الجرعتين متباعدتين ولن يتناولهما الشخص في نفس اليوم ولا يوجد ضرر طبي لذلك، ولكن الوصول لمرحلة أن ذلك مفيد ما زالت تحت الدارسة.

وأوضح أن هناك بعض الدارسات أشارت إلى أنَّ التنوع بين اللقاحات وليس دمجها ليس مضرا، وهناك دول بالفعل بدأت في تطبيقه، وذلك لأنه يعزز من تكوين الجهاز المناعي بطريقتين مختلفتين وبأنواع مختلفة من الأجسام المضادة المناعية، ولكن دمجهما في أمبول واحد قد يتسبب في خطورة، لعدم ضمان رد الفعل المناعي العنيف.

يمكن الحصول على نوع مختلف من اللقاح بعد 6 أشهر من التطعيم

في سياق متصل، لفت إلى أن هناك أشخاصا تلقوا بالفعل جرعتين من لقاحين مختلفين، ولكن لظروف السفر دولة معينة تشترط نوع لقاح معين فيضطر الحصول على اللقاح المسموح به في هذه الدولة، وفي هذه الحالة يمكن حصوله على نوع مختلف من اللقاح بعد 3 إلى 6 أشهر، خاصة أن هناك بعض الدولة بدأت في إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.