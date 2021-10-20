إلغاء تسجيل رغبة الطالب فى الإقامة بالمدن الجامعية حال رفضه اللقاح

تواصل الجامعات الحكومية التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها ضرورة حصول جميع منتسبي الجامعات على اللقاح المضاد للفيروس، سواء للطلاب المستجدين أو القدامى، والاستعداد لتطبيق الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن منع دخول الطلاب غير متلقي اللقاح للحرم الجامعي خلال شهر نوفمبر المقبل، مع التشديد على ضرورة حصول الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية والراغبين في الإقامة على التطعيم.

وفي هذا السياق، أكد عدد من رؤساء الجامعات إلغاء تسجيل الطلاب للإقامة بالمدن، حال رفضهم الحصول على لقاح «كوفيد19».

جامعة حلوان: تطعيم 80 ألف طالب حتى الآن بلقاح كورونا

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، مواصلة إجراء تطعيمات فيروس كورونا لجميع الطلاب المنتسبين الجامعة، لافتا إلى تطعيم 80 ألف طالب وطالبة بالجامعة منذ انطلاق الحملة.

وأشار إلى أن هناك استعداد تام من قبل الجامعة لأي سيناريوهات محتملة، موضحا أن التطعيمات متوافرة كلها بالجامعة وسيتم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بخطة تطعيمات فيروس كورونا.

جامعة أسيوط: تسكين 5200 طالب بالمدن

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة حققت نسب متميزة وصلت لـ100% لتطعيمات فيروس كورونا بعدد من الكليات، موضحا أنه بالنسبة للمدن الجامعية تم التشديد على ضرورة حصول الطلاب على اللقاح كشرط للتسكين، مع ضرورة الالتزام بالحصول على الجرعة الثانية لمن حصلوا على الجرعة الأولى كشرط للاستمرار في الإقامة بالمدن الجامعية، وذلك لمنع تفشي الوباء.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة إسيوط، إنه تم تسكين 5200 طالب بالمدينة الجامعية بمختلف المباني، وجميعهم حصلوا على اللقاح، مشددا على إلغاء تسجيل رغبة الطلاب فى الإقامة حال الامتناع عن تلقي اللقاح.