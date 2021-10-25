اعترافات المتهم بقتل صديقه وحرقه بسوهاج: فضحني وهددني بالحبس

أدلى «رجب .م» 35 سنة، بائع متجول، باعترافات تفصيلية بقتل صديقه «أحمد» 38 سنة، فى قرية تابعة لمركز جهينة بسوهاج، حيث قال المتهم خلال التحقيقات معه، إن القتيل كان صديقه منذ طفولتهما، وكان يتشاركان أحيانا فى بعض الأعمال حيث يعمل هو بائعا متجولا فى القرى للأقمشة والآوانى، وكان يحصل من القتيل على مبالغ مالية لتشغيلها فى تجارته، وكان يردها.

مشكلة صحية

وأضاف المتهم أن صديقه القتيل كان أحيانا يمر بظروف مادية صعبة، فكان يقترض منه: «كان صراحة بيرد الفلوس اللى عليه، بس أنا مكنتش بطالبه»، مشيرا إلى أنه بسبب مشكلة صحية لدى أحد أطفاله اضطر للاقتراض من القتيل، فأقرضه المبلغ الذى طلبه، لكنه تأخر فى السداد، فى الموعد المحدد، فتوجه إليه القتيل، وطالبه بالتوقيع على إيصال أمانة فوقع له.

هددنى بالحبس

وتابع المتهم أنه لم يتمكن من سداد المبلغ، فى الموعد المحدد، فتوجه صديقه القتيل إلى عدد من أقاربه: «فضحنى قدام أهلى والناس فى البلد، وأنا مكنش معايا أدفع، فهددنى أنه هيسجنى بالوصل اللى معاه، وأنا راجل صاحب عيال»، لافتا إلى أنه قرر التخلص من صديقه، فاتصل به وأبلغه أنه سيقابله لدفع الدين والحصول على الإيصال.

قتل وحرق ودفن

وشرح المتهم أنه قابل المجنى عليه واستقل سيارته معه، وفى طريق مهجور، طلب منه النزول، ثم أطلق عليه رصاصة من فرد خرطوش، وسحب سكينا وذبحه، لتأكيد الوفاة وبعدها فتش ملابسه وحصل على إيصال الأمانة، ثم سكب على الجثة بنزينا وأشعل النار بها، ثم حفر حفرة ودفن الجثة بعد حرقها، وعاد إلى منزله.

بلاغ شقيق المجنى عليه

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه تبلغ لمركز جهينة بأمن سوهاج، من عامل مقيم دائرة المركز، بغياب شقيقه عامل مقيم بذات الناحية عن مسكنه، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج، إلى أن وراء واقعة تغيبه بائع متجول مقيم بذات الناحية.

خلاف مالي وراء الجريمة

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف وأضاف بسابقة اقتراضه مبلغا ماليا من المجني عليه وقيامه بالتوقيع على إيصال أمانة وقيام المجني عليه بمطالبته برد المبلغ، وبتاريخ الواقعة تواصل معه وطلب منه استقلال سيارة ربع نقل «ملك المتهم» بزعم سداد المبلغ المستحق عليه، ولدى وصولهما لأحد الطرق بدائرة المركز طلب من المجني عليه النزول من السيارة، وأطلق عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته تجاهه ثم تعدى عليه بسكين حتى تأكد من مفارقته للحياة، وعقب ذلك استولى على إيصال الأمانة الخاص به وسكب سائل البنزين على الجثة وأضرم النيران بها وقام بإخفائها بوضع الأتربة والرمال عليها.

وأرشد المتهم جهات التحقيق عن مكان الجثة، كما أرشد عن السلاحين والسيارة المستخدمين فـي الواقعة، فتمت إحالة المتهم للنيابة التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.