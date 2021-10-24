مصير مجهول لفيلم أشباح أوروبا بعد حبس منتجه 3 سنوات

بعد مرور 3 سنوات على تصوير فيلم أشباح أوروبا، إلا أنه حتى الآن لم يتحدد موعد عرضه، فالفيلم عاد للأضواء من جديد بعد الحكم على منتجه محمد وزيري بالحبس 3 سنوات، بسبب قضيته المالية مع الفنانة هيفاء وهبي والتي اتهمته فيها الأخيرة بالنصب عليها.

وأوضحت الفنانة أروى جودة، ضيف شرف الفيلم، لـ«الوطن»، أنها حتى الآن لا تعلم شيئا عن موعد الفيلم، وكل ما تسأل عليه لا يأتي لها إجابة قائلة «دوري ضيف شرف مميز، وأظهر في العمل فى عدة مشاهد قليلة، ولكن منذ انتهاء التصوير، ولا يوجد أي معلومة تفيد بموعد عرضه، ولا أعتقد أن هناك أي بطل من أبطال العمل لديهم معلومة».

وأضافت «سعدت للغاية لمشاركة هيفاء وهبي في الفيلم وبكل فريق العمل، أتمنى أن يحظى الفيلم بالنجاح وقت عرضه».

فيلم «أشباح أوروبا» كان قد طرح برومو عرضه منذ عدة أشهر على أساس عرضه في دور العرض وتم سحب البرومو بعد عرضه بسبب اعتراض هيفاء.

أروى جودة: ليس لدي أي معلومة عن الفيلم ولا أبطاله

فيلم أشباح أوروبا من بطولة هيفاء وهبي

يذكر أن فيلم أشباح أوروبا هو بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن وأروى جودة وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

وكان البرومو مليئا بالأكشن والمطاردات العنيفة بين أبطال العمل، الذين ظهروا بجو العصابات، ما جعله ملفتا للانتباه بمجرد طرحه.