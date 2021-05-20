برومو فيلم أشباح أوروبا.. أكشن وإثارة ومطاردات

كشف الفنان باسم سمرة لأول مرة عن البرومو الرسمي لفيلم أشباح أوروبا، من خلال صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

برومو فيلم أشباح أوروبا

ونشر باسم سمرة برومو فيلم أشباح أوروبا عبر صفحته الشخصية، وظهر فيه عدد كبير من نجوم الفيلم.

وظهر في برومو فيلم أشباح أوروبا هيفاء وهبي ومصطفي خاطر وعباس أبو الحسن وأحمد الفيشاوى وأروى جودة وباسم سمرة.

وكان البرومو ملئ بالأكشن والمطاردات العنيفة بين أبطال العمل، الذين ظهروا بجو العصابات، ما جعله ملفتا للانتباه بمجرد طرحه.

فيلم أشباح أوروبا

يذكر أن فيلم أشباح أوروبا هو بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وعباس أيو الحسن وأروى جودة وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

ولم يعلن باسم سمرة عن موعد طرح الفيلم، لكن اكتفى بقوله: «انتظرونا قريبا في دور العرض 2021».

وتعرض فيلم أشباح أوروبا لكثير من المشكلات التي عطلت عرضه لفترة طويلة، من بينها إلقاء القبض على منتج العمل محمد الوزيري، بعد رفع هيفاء وهبي لقضية نصب عليه.

مسلسل بنت السلطان

يذكر أن الفنان باسم سمرة شارك في السباق الرمضاني بمسلسل «بنت السلطان»، بجانب روجينا وأحمد مجدي ومصطفى أبو الروس وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.