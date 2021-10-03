بسمة وهبة: أكتوبر شهر رد الكرامة.. والمصريون أساتذة في إعادة كتابة التاريخ

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن أكتوبر شهر الانتصار والعبور ورد الكرامة، مضيفةً: «مصر قالت للعالم كله إنها تقدر، وتقدر تقلب هزيمتها وتحولها لنصر، وقبل 48 سنة من دلوقتي، المصريين أعادوا كتابة التاريخ في الوقت اللي العالم كان متخيل فيه إن مصر وقعت، لكن المصريين صدموا العالم، وقالوا لم نهزم ولم نضيع وهو ما حدث في 6 أكتوبر 1973م على المستويات العسكرية والسياسية والمخابراتية والمعلوماتية والعلمية كافة».

المصريون قادرون على قلب الموازين

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور»، أن المصريين أساتذة في إعادة كتابة التاريخ، وكلما تخيل العالم أن مصر وقعت أو ضاعت استطاع المصريون قلب كل الموازين والعبور من جديد.

تأمل في انتصارات أكتوبر ويونيو

وتابعت: «يمكننا التأمل في انتصارات أكتوبر العظيمة، وثورة 30 يونيو، عندها نجد أن المصريين كرروا عبورهم مرة أخرى، وأحدثوا مفاجأة كبيرة بسبب قدرتهم على قلب موازين المنطقة والانتصار على مؤامرات ومخططات الجماعات الإرهابية، لذلك ستبقى ذكرى انتصار أكتوبر هي الروح التي تلهمنا لعبور الصعاب وتحويل الهزيمة إلى نصر».

العبور والثورة.. نقطتان لانطلاق مصر من جديد

وأكدت «وهبة»: «كأن العبور في حرب أكتوبر وثورة يونيو نقطة انطلاق لمصر، لكي تستعيد عافيتها وكرامتها وتبدأ مرحلة جديدة من البناء وتغيير الأفكار حتى على مستوى الزعيمين؛ الراحل محمد أنور السادات الذي حارب وانتصر، والرئيس السيسي الذي انحاز إلى شعبه وانتصر على الجماعة الإرهابية وعبر كل تحديات التحريض والإرهاب».