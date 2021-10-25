حظك اليوم برج الميزان الإثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وقد تلعب الصدفة دورا في حياتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على توطيد علاقاتك وقضاء أوقات هانئة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.